Театр абсурда
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Театр абсурда

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Хроники Третьей Мировой войны: истеричная прелюдия

Хроники Третьей Мировой войны: истеричная прелюдия

Джо молча ушёл в лес Джо Байден находится в Бразилии, рассказал публике, как важны для нас леса, но не стал (а быть может и не смог) комментировать решение разрешить Украине наносить удары по России с помощью американского дальнобойного оружия.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Всем поджигателям 3 мировой войны, чужим и своим, советую заказывать гробы, а то вдруг вам не хватит . А мы, остальные, подождём.
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18 час.
Иван Ураганов
Много слов,а дела нет.По Брянску уже вдарили.
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14 час.

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