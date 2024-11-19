Хроники Третьей Мировой войны: истеричная прелюдия

Джо молча ушёл в лес Джо Байден находится в Бразилии, рассказал публике, как важны для нас леса, но не стал (а быть может и не смог) комментировать решение разрешить Украине наносить удары по России с помощью американского дальнобойного оружия.
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