Оверчук: товарооборот между РФ и Арменией сократился на две трети с начала года

Товарооборот между Россией и Арменией сократился на 2/3 по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Российско-Киргизском экономическом форуме в Чолпон-Ате, передает РИА Новости.