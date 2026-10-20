© Belkin Alexey/press.media/Global Look PressПокупка автомобилей иностранных брендов, которые ушли либо свернули бизнес на российском рынке, может обернуться для покупателя целым набором проблем.
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