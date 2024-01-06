Если внимательно посмотреть европейские ресурсы и каналы, вырисовывается примерно такая внешняя картина маслом: - Россия хочет войны с НАТО, Путин – это монстр, который после своей победы на Украине пойдёт дальше на запад; - украинцы молодцы, они сдерживают Россию и тем самым защищают Европу; - Киеву надо увеличивать помощь деньгами и оружием, потому что иначе Запад проиграет; - санкции надо усиливать, чтобы российская экономика испытывала большие трудности.
Запад включает режим «сдать Украину красиво»
Комментарии
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Алексей Горшков
После Белгорода наши самые отпетые "Леопольды" получили огромную порцию "озверина"! Самым "красивым" исходом,о котором гейропейцам можно только мечтать - будет бегство,как в Афганистане! А РЕАЛЬНО ... "Майданутые"- то ладно,а вот "ПЯТАЯ КОЛОННА" !!!
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8 час.
Юрий Золотарев
ВВП умеет ЖДАТЬ!! И мы все тоже подождём.
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7 час.
Леонид Попивняк
....ВВП уже сказал....."мы готовы на мирные переговоры , но только на наших условиях.....и эти условия для украины с каждым днём всё ухудшаются"
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6 час.
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