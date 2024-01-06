Запад включает режим «сдать Украину красиво»

Если внимательно посмотреть европейские ресурсы и каналы, вырисовывается примерно такая внешняя картина маслом: - Россия хочет войны с НАТО, Путин – это монстр, который после своей победы на Украине пойдёт дальше на запад; - украинцы молодцы, они сдерживают Россию и тем самым защищают Европу; - Киеву надо увеличивать помощь деньгами и оружием, потому что иначе Запад проиграет; - санкции надо усиливать, чтобы российская экономика испытывала большие трудности.