ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера, в ответ на разрешение на нанесение ударов вглубь России, с помощью высокоточного оружия, Темнейший впервые использовал тезис "война на Украине, а не СВО".
Тук-тук...открывай. Похоже СВО заканчивается и мы вступаем в войну
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Он это не сделает,слишком много наворовал за все годы с начала МЧС,Ким таких расстреливает и его мог бы.
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4 час.
Александр
Правда? Давно вы из армии? И чем в стране плохо?
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2 час.
Роман Романов
Блин, а армяшке из туркмении какое дело до России? У тебя в Армении все классно или в Туркмении рай наступил? 😉
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2 час.
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