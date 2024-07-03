Самолеты погодной разведки NOAA показали, как выглядит ураган «Берил»

Самолет Lockheed WP-3D Orion приближается к урагану / © NOAA Aircraft Operations Center Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало фотографии и видеозапись, на которых самолеты погодной разведки Lockheed WP-3D Orion (Hurricane Hunter) наблюдают за ураганом.