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Расчет САУ «Мста-С» поразил минометный расчет и склад с боеприпасами ВСУ

Расчет САУ «Мста-С» поразил минометный расчет и склад с боеприпасами ВСУ

Артиллерийский расчет самоходной артиллеристской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил минометный расчет и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

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