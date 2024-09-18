Дума рассмотрит закон об отправке подсудимых на СВО

Государственная дума России 18 сентября собирается рассмотреть новые законопроекты, которые предусматривают возможность прекращения уголовного преследования для подсудимых, отправляющихся в зону проведения спецоперации .
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