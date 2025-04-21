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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» при 2-3 в серии, «Спартак» сыграет с «Салаватом» при 3-2

Также в понедельник «Спартак» сыграет с «Салаватом Юлаевым».  Кубок Гагарина Второй раунд Авангард – Локомотив Дата проведения 21 апреля, 16.

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