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Бухаров — о развитии своей карьеры: «К сожалению, меня никто не научил жить»

Бухаров — о развитии своей карьеры: «К сожалению, меня никто не научил жить»

Бывший нападающий «Рубина», «Зенита» и сборной России Александр Бухаров согласился с тренером вратарей Виталием Кафановым в том, что онБывший нападающий «Рубина», «Зенита» и сборной России Александр Бухаров согласился с тренером вратарей Виталием Кафановым в том, что он не совсем реализовал свой потенциал.

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