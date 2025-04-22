Бывший нападающий «Рубина», «Зенита» и сборной России Александр Бухаров согласился с тренером вратарей Виталием Кафановым в том, что онБывший нападающий «Рубина», «Зенита» и сборной России Александр Бухаров согласился с тренером вратарей Виталием Кафановым в том, что он не совсем реализовал свой потенциал.
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