Бывший нападающий «Рубина», «Зенита» и сборной России Александр Бухаров согласился с тренером вратарей Виталием Кафановым в том, что онБывший нападающий «Рубина», «Зенита» и сборной России Александр Бухаров согласился с тренером вратарей Виталием Кафановым в том, что он не совсем реализовал свой потенциал.