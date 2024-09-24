США признали ОАЭ важнейшим оборонным партнером

Американский президент Джо Байдена и лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заида Аль Нахайян на встрече обсудили инвестиции в передовые системы, которые сделали ОАЭ одним из самых способных военных партнеров США.
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