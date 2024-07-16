Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок Орбана в Россию и Китай, пишет Politico.
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Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок Орбана в Россию и Китай, пишет Politico.
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