Бойцы "Севера" уничтожили за сутки 29 пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Север" за минувшие сутки уничтожили 29 пунктов управления БПЛА, 260 беспилотников самолетного типа и 49 тяжелых дронов ВСУ.
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