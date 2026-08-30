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ТАСС

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Бойцы "Севера" уничтожили за сутки 29 пунктов управления БПЛА

Бойцы "Севера" уничтожили за сутки 29 пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Север" за минувшие сутки уничтожили 29 пунктов управления БПЛА, 260 беспилотников самолетного типа и 49 тяжелых дронов ВСУ.

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