Владимир Зеленский, отвергнув предложение России о перемирии в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, показал свою фашистскую сущность, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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