16-ядерный Ryzen 9 PRO 9965X3D теперь могут купить все желающие, но будут ли? Ryzen 9 9950X3D почти в два раза дешевле

У Ryzen 9 PRO 9965X3D заблокирован множитель, а максимальная частота ниже, чем у Ryzen 9 9950X3D Процессор AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D теперь может купить любой желающий — ранее CPU был доступен лишь крупным сборщикам ПК.