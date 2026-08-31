16-ядерный Ryzen 9 PRO 9965X3D теперь могут купить все желающие, но будут ли? Ryzen 9 9950X3D почти в два раза дешевле

У Ryzen 9 PRO 9965X3D заблокирован множитель, а максимальная частота ниже, чем у Ryzen 9 9950X3D Процессор AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D теперь может купить любой желающий — ранее CPU был доступен лишь крупным сборщикам ПК.
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