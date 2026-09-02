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Владимир Попов: "Мы начали бить по узлам снабжения, когда Запад стал открыто помогать Украине"

Владимир Попов: "Мы начали бить по узлам снабжения, когда Запад стал открыто помогать Украине"

Россия начала активно поражать железнодорожные сортировочные станции, узлы связи, мосты и переправы в ответ на открытую помощь Запада Украине.

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