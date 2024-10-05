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Безруков нашел пользу в квадробинге

Безруков нашел пользу в квадробинге

Народный артист России Сергей Безруков не увидел ничего страшного в увлечении детей квадробингом, так как это игра.

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Комментарии
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frior
Если опираться на мнение человека, у которого вершина творчества- это реклама банка, который в скором времени объединиться с другим банком… не чтение патриотических стихов и отрывки из произведений. Если человек, который якобы продвигает культуру, спутал культуру с лицедейством, если такому человеку поручили публично высказываться, то конечно во всем этом нет ничего страшного
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