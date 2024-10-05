Безруков нашел пользу в квадробинге

frior

Если опираться на мнение человека, у которого вершина творчества- это реклама банка, который в скором времени объединиться с другим банком… не чтение патриотических стихов и отрывки из произведений. Если человек, который якобы продвигает культуру, спутал культуру с лицедейством, если такому человеку поручили публично высказываться, то конечно во всем этом нет ничего страшного