Народный артист России Сергей Безруков не увидел ничего страшного в увлечении детей квадробингом, так как это игра.
Безруков нашел пользу в квадробинге
Комментарии
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frior
Если опираться на мнение человека, у которого вершина творчества- это реклама банка, который в скором времени объединиться с другим банком… не чтение патриотических стихов и отрывки из произведений. Если человек, который якобы продвигает культуру, спутал культуру с лицедейством, если такому человеку поручили публично высказываться, то конечно во всем этом нет ничего страшного
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