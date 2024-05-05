Новостройки в России подорожали после ввода льготной ипотеки

В большинстве крупных российских городов средняя стоимость квадратного метра в новостройках с тех пор, как была запущена программа льготной ипотеки весной 2020 года, выросла более чем вдвое, сообщили в федеральной компании «Этажи», передают «Известия».
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