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Вучич: «Мне придется поговорить с Путиным»

Вучич: «Мне придется поговорить с Путиным»

Президент Сербии Александр Вучич поручил правительству страны сформировать команду, которая займется переговорами с Россией и США, если американцы введут санкции против АО НИС (Нефтяной индустрии Сербии).

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