Доцент Кара Свит предупредила об опасности полного запрета на соцсети для детей

Эксперт опасается, что ограничения, связанные с соцсетями, могут лишить детей возможности вовремя обратиться за помощью к взрослым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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