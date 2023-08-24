«С Казахстаном стесняться не будут»: Россия не пожалеет ракет на Астану

Игорь Василевский

У русских квартиры особо и не покупают. Они уже поделены между кланами. И местные того и ждут, что заберут забесплатно. Чабанов то где то расселять нужно? А зачем платить? И так бросят. Действуют так, как 30 лет назадв таджикистанах и прочих средних азиях с закавказьями