Театр абсурда

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«С Казахстаном стесняться не будут»: Россия не пожалеет ракет на Астану

«С Казахстаном стесняться не будут»: Россия не пожалеет ракет на Астану

Казахстан твердо встал на путь превращения в недружественное РФ государство. А вот готов ли он впоследствии платить по счетам? Чуть ли не ежедневно из соседней страны приходят новости, от которых волосы на голове встают дыбом.

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Комментарии
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Игорь Василевский
У русских квартиры особо и не покупают. Они уже поделены между кланами. И местные того и ждут, что заберут забесплатно. Чабанов то где то расселять нужно? А зачем платить? И так бросят.  Действуют так, как 30 лет назадв таджикистанах и прочих средних азиях с закавказьями
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Даже африканские страны, а также латиноамериканские просятся вступить в БРИКС! Но ни одна бывшая республика и бровью не повела...
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А на это должна быть государственная программа. Главное, чтобы вместо русских не переправились сами азиаты...
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