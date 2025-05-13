Депутат Гусев предложил обновить дизайн сторублевой купюры

На ней не отражены новые регионы России Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев предложил обновить дизайн сторублевой купюры с учетом новых регионов, передает РИА Новости.
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