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Петербургский дневник

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Депутат Гусев предложил обновить дизайн сторублевой купюры

Депутат Гусев предложил обновить дизайн сторублевой купюры

На ней не отражены новые регионы России Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев предложил обновить дизайн сторублевой купюры с учетом новых регионов, передает РИА Новости.

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