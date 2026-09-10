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Новый "рецепт" прочной биосовместимой керамики для медицинских имплантов нашли томские ученые

Новый "рецепт" прочной биосовместимой керамики для медицинских имплантов нашли томские ученые

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Томского научного центра Сибирского отделения РАН предложили новый подход к получению качественного порошкового сырья для форстеритовой керамики.

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