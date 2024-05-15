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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Кролик с картошкой в духовке — рецепты приготовления в фольге, рукаве и горшочке, со сметаной или майонезом

Нежное на вкус мясо кролика всегда считалось изысканным и диетическим блюдом. Кролик с картошкой в духовке, в сочетании с другими овощами, специями и сливочным соусом является царским угощением, повара называют его достойным конкурентом большинству праздничных блюд, но есть в приготовлении немало ….

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