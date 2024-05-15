Кролик с картошкой в духовке — рецепты приготовления в фольге, рукаве и горшочке, со сметаной или майонезом

Нежное на вкус мясо кролика всегда считалось изысканным и диетическим блюдом. Кролик с картошкой в духовке, в сочетании с другими овощами, специями и сливочным соусом является царским угощением, повара называют его достойным конкурентом большинству праздничных блюд, но есть в приготовлении немало ….