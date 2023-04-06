Проезд транспорта по Петровскому проспекту закрыли до лета 2024-го

Несколько автобусов поменяют схему движения, автомобилистам представили объездные пути. Петровский проспект закрыли для движения транспорта до 3 августа 2024 года.
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