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Военное обозрение

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Израильская компания оснастит бронетехнику ЕС сеткомётами для защиты от дронов

Израильская компания оснастит бронетехнику ЕС сеткомётами для защиты от дронов

ParaZero подписала меморандум о взаимопонимании с представителями европейского ВПК.

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