В Сербии десятки тысяч человек вышли на акции протеста против добычи лития

В Сербии прошли массовые протесты против добычи лития, в них принимали участие до 27 тысяч человек, при этом были допущены серьезные нарушения правопорядка, заявил вице-премьер и министр внутренних дел страны Ивица Дачич.
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