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Хау о голе «ПСЖ» на 98-й: «Когда мяч от груди попадает в руку – это не пенальти, но я не имею права высказать то, что думаю. Я опустошен, «Ньюкаслу» просто не хватило удачи»

Хау о голе «ПСЖ» на 98-й: «Когда мяч от груди попадает в руку – это не пенальти, но я не имею права высказать то, что думаю. Я опустошен, «Ньюкаслу» просто не хватило удачи»

«Я все еще пытаюсь с этим смириться. Чувствую себя опустошенным, но в то же время я доволен тем, как игроки сегодня выкладывались, их самоотдачей, исполнением.

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