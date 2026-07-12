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Аргументы недели

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Цена китайского экономического чуда: молодёжь резко выросла, но столкнулась с ожирением

Цена китайского экономического чуда: молодёжь резко выросла, но столкнулась с ожирением

За более чем 35 лет экономического роста молодежь в Китае стала выше и полнее. Так, молодёжь в Китае продемонстрировала самый большой прирост в росте среди всех стран мира (4,79% для мужчин 19 лет и 3,85% для женщин), что является прямым результатом 35 лет экономического роста и улучшения питания.

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