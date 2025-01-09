Российский вертолёт Ка-52М ликвидировал опорный пункт ВСУ в Курской области

Были использованы авиационные ракеты Экипаж вертолёта Ка-52М, находясь в составе смешанной тактической группы, с помощью авиационных ракет ликвидировал опорный пункт, технику и личный состав украинской армии в приграничном районе Курской области.
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