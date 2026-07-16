Отставку министра обороны Украины признали выгодной для России

Уличные акции в поддержку отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова — это технология цветных революций в облегченном виде, а сама отставка связана с перераспределением финансовых потоков, считает политолог Александр Дудчак.
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