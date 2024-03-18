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Живая Кубань

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Рекордное количество жителей Кубани проголосовало за Владимира Путина

Рекордное количество жителей Кубани проголосовало за Владимира Путина

Рекордное количество жителей Кубани проголосовало за Владимира ПутинаСогласно последним данным Центральной избирательной комиссии, рекордное количество жителей Кубани проголосовало за Владимира Путина на президентских выборах.

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