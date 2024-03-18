Рекордное количество жителей Кубани проголосовало за Владимира ПутинаСогласно последним данным Центральной избирательной комиссии, рекордное количество жителей Кубани проголосовало за Владимира Путина на президентских выборах.
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