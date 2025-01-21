Прошу не любить, но жаловать: F/A-18F получил официальное имя «Шершень-убийца» Военно-морской флот США теперь официально использует термин «Шершень-убийца» для обозначения истребителей F/A-18E/F, предназначенных для использования в качестве истребителей ПВО.