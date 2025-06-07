Юбилейный V Международный Инклюзивный Бал «Влюблённые в жизнь»

8 июня 2025 года на арене Chișinău состоится пятая юбилейная редакция Международного инклюзивного бала «Влюблённые в жизнь» — исключительное событие, которое прославляет искусство, внутреннюю красоту и социальную инклюзию.
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