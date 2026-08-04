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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ви Джей Эджкомб об ожиданиях от «Сиксерс»: «Чемпионство или провал»

Защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб считает, что от «Сиксерс» в новом сезоне будут ждать только максимального результата.

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