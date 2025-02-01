Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс.руб

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пожаловался на размер своей пенсии.Легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал себя нищим, озвучив размер своей пенсии.
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