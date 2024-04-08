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Царьград

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ФСБ задержала мариупольского хакера, взломавшего сайт университета Куинджи

ФСБ задержала мариупольского хакера, взломавшего сайт университета Куинджи

Жителя Мариуполя, который проявил свои хакерские навыки в отношения сайта вуза, ждет уголовное дело.Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республики задержали жителя Мариуполя, который взломал сайт Мариупольского государственного университета им.

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