Volkswagen Amarok первого поколения готовится к большому рестайлингу[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Еще два года назад был представлен пикап Volkswagen Amarok второго поколения, который стал ближайшим техническим родственником модели Ford Ranger.
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