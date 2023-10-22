Тренер Первухин заявил, что готов уйти из сборной России по регби

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин после матча на Кубок князя Оболенского между сборной России и "Русскими Барбарианс" заявил, что не видит смысла работать при текущей обстановке, когда национальная команда отстранена от международных матчей.
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