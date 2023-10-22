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Тренер Первухин заявил, что готов уйти из сборной России по регби

Тренер Первухин заявил, что готов уйти из сборной России по регби

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин после матча на Кубок князя Оболенского между сборной России и "Русскими Барбарианс" заявил, что не видит смысла работать при текущей обстановке, когда национальная команда отстранена от международных матчей.

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