Порт Измаила превращен в пепел, экипажи турецких, израильских, греческих зерновозов молят бога, чтобы уцелеть ДУНАЙ В ОГНЕ.
"В Кремле долго решались и наконец рискнули": Россия получила уникальный шанс пришибить врага, не опасаясь "ответки" Запада
Комментарии
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sozopolpiter воробьев
пора вести себя, как делали израильтяне - аккуратно расхерачивать вредные объекты, насрав на мнение княгинь забугорных. а коли который в залупу полезет, запечатывать там пробкой с сургучём.
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10 час.
Александр Почекунин
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9 час.
Наталия
Хорошо, но с опозданием. Давно надо было уничтожить все порты Украины, как на Черном море,так и на Дунае, чтобы всем этим кораблям просто НЕКУДА было идти. Тогда не состоялся бы и первый позорный акт " Мармезонского балета" у Босфора с номинальным участием наших патрульных кораблей. На войне надо бить на упреждение. Боимся топить их корабли, значит превращаем в пыль порты их следования.
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9 час.
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