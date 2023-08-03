"В Кремле долго решались и наконец рискнули": Россия получила уникальный шанс пришибить врага, не опасаясь "ответки" Запада

Наталия

Хорошо, но с опозданием. Давно надо было уничтожить все порты Украины, как на Черном море,так и на Дунае, чтобы всем этим кораблям просто НЕКУДА было идти. Тогда не состоялся бы и первый позорный акт " Мармезонского балета" у Босфора с номинальным участием наших патрульных кораблей. На войне надо бить на упреждение. Боимся топить их корабли, значит превращаем в пыль порты их следования.