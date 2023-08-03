ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    вспомнили руста так тогда папахи поснимали а сейчас даже выговора от верховного не прозвучало. значит как летали так ..."А как беспилотни...
  • Кошмар
    Не надо путать кошмар с клоуном из 95 квартала. Как говорят в Одессе, это две разные вещи. 😀"А как беспилотни...
  • Владимир Мехонцев
    А начинать чистку надо с наших родных чиновников, которые, следуя либеральным догмам, заявляют о необходимости гастар...СМЕРТЬ В ТЫЛУ: МИ...

"В Кремле долго решались и наконец рискнули": Россия получила уникальный шанс пришибить врага, не опасаясь "ответки" Запада

"В Кремле долго решались и наконец рискнули": Россия получила уникальный шанс пришибить врага, не опасаясь "ответки" Запада

Порт Измаила превращен в пепел, экипажи турецких, израильских, греческих зерновозов молят бога, чтобы уцелеть ДУНАЙ В ОГНЕ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sozopolpiter воробьев
пора вести себя, как делали израильтяне - аккуратно расхерачивать вредные объекты, насрав на мнение княгинь забугорных. а коли который в залупу полезет, запечатывать там пробкой с сургучём.
Ответить
10 час.
Александр Почекунин
Ответить
9 час.
Наталия
Хорошо, но с  опозданием. Давно надо было уничтожить все порты Украины, как на Черном море,так и на Дунае, чтобы всем этим кораблям  просто НЕКУДА было идти. Тогда не состоялся бы и первый позорный акт  &quot; Мармезонского балета&quot;  у Босфора с номинальным участием наших патрульных кораблей. На войне надо бить на упреждение. Боимся топить их корабли, значит превращаем в пыль порты их следования.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх