Spiegel назвал шоу клоунов борьбу за военную помощь для Украины в конгрессе США

Борьба внутри Республиканской партии по поводу выделения военной помощи Украине и Израилю накаляется, поскольку член палаты представителей Марджори Тэйлор Грин намерена сместить спикера Майка Джонсона с его поста.
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