Футбол смял космодесант и обезьяну — чарт продаж Steam за EA Sports FC 25 Чарт продаж S...

Футбол смял космодесант и обезьяну — чарт продаж Steam за EA Sports FC 25Чарт продаж Steam на этот раз свежий и вкусный, разве что на первой строчке разместилась EA Sports FC 25 по предварительному заказу за три дня дня до релиза.
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