В действиях Холм-Жирковской администрации сотрудники УФАС выявили нарушения закона

Муниципалитет должен исправить ситуацию до 1 декабря Сотрудники регионального УФАС выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Холм-Жирковского района Смоленской области.
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