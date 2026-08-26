Путин поздравил Абхазию с 18-летием признания независимости республики

Путин поздравил Абхазию с 18-летием признания независимости республикиВладимир Путин поздравил жителей Абхазии и гостей Международного музыкального фестиваля «Музыка Гордых» с 18-летием признания независимости республики.
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