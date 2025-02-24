Строители подали сигнал SOS

Из регионов начали поступать тревожные новости о банкротстве отдельных застройщиков. Некоторые эксперты утверждают, что такие банкротства носят «точечный» характер и не станут трендом для строительной отрасли, по крайней мере, в текущем году.
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