На ВЭФ представили дрон-перехватчик против беспилотников дальнего действия

Корреспондент Zvezdanews Анна Маричева работает на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Ей показали новый дрон-перехватчик «Ветер-ПРО», предназначенный для борьбы с беспилотниками дальнего действия.
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