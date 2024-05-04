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Всё дело в ухе: Евгений Солонович рассказал о трудностях поэтического перевода

Всё дело в ухе: Евгений Солонович рассказал о трудностях поэтического перевода

В соответствии с позаимствованным у Федерико Феллини названием «Русский амаркорд», книга диалогов двух переводчиков с итальянского — Михаила Визеля и его преподавателя по Литературному институту Евгения Солоновича — в основном носит непринужденный характер свободно льющегося воспоминания.

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