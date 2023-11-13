Русская весна
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Русская весна

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В Китае сообщили России хорошие новости

В Китае сообщили России хорошие новости

США сделали из Польши «фильтр» на пути Украины в ЕС, спровоцировав тем самым конфликт между двумя странами, что дает России преимущество, об этом пишет китайское издание Sohu.

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Комментарии
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Вик Норд
А причём тут Китай,и Россия?
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15 час.
Владимир Нелюбин
В прямом...Когда в групировке врага разногласия , выигрывает вторая сторона..
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14 час.
Вик Норд
Какое нам дело до китайских публикаций,которые они со своей колокольни вбрасывают,притом что это НЕ лично для России,а СВОЁ,узкоплёночное мнение о том или ином международном событии.
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12 час.

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