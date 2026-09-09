От пилотного кузова до аэродинамической трубы: как испытывают новые Lada

На первом открытом дне научно-технического центра АВТОВАЗа показали пилотный цех, безэховую камеру и аэродинамическую трубу.
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