Россияне стали чаще продавать свои квартиры в рассрочку

В России резко вырос интерес к рассрочкам при продаже квартир не только в новостройках, но и на вторичном рынке, рассказала «Известиям» 6 марта исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.
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